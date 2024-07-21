Рак, убивший Заворотнюк и Фриске, не выбирает жертв: их выдают следующие признаки

Рак мозга – смертельная болезнь, которая не выбирает своих жертв по возрасту или полу. Две российские знаменитости, Анастасия Заворотнюк (53 года) и Жана Фриске (40 лет) – вели долгую борьбу с этим раком, но он унес их жизни.
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