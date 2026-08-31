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Гепардам в зоопарках дают собак-друзей: лабрадоры учат диких кошек жизни

Гепардам в зоопарках дают собак-друзей: лабрадоры учат диких кошек жизни

Гепард — самое быстрое, но при этом невероятно пугливое животное. В зоопарках шум, толпы людей и новые места часто вызывают у молодых кошек сильный стресс.

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