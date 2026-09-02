Рогов призвал международные структуры дать оценку угрозам Зеленского

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов призвал международные организации включить здравый смысл и отреагировать на заявления Владимира Зеленского, угрожающего гражданской авиации, об этом сообщает 2 сентября РИА Новости .