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Рогов призвал международные структуры дать оценку угрозам Зеленского

Рогов призвал международные структуры дать оценку угрозам Зеленского

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов призвал международные организации включить здравый смысл и отреагировать на заявления Владимира Зеленского, угрожающего гражданской авиации, об этом сообщает 2 сентября РИА Новости .

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