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Главные новости: Наступление Армии России на Торецком и Артёмовском направлениях, Залужный предложил использовать Украину как полигон, ситуация на 24 июля

ВСУ жалуются на российский натиск в районе реки Волчьей, Армия России продвигается на Сватово-Купянском направлении, расширяет зону контроля у Калиновки, уничтожает супербомбами элиту украинской армии — дайджест в материале Life.

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