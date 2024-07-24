Главные новости: Наступление Армии России на Торецком и Артёмовском направлениях, Залужный предложил использовать Украину как полигон, ситуация на 24 июля

ВСУ жалуются на российский натиск в районе реки Волчьей, Армия России продвигается на Сватово-Купянском направлении, расширяет зону контроля у Калиновки, уничтожает супербомбами элиту украинской армии — дайджест в материале Life.
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