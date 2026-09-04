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Вице-премьер Новак рассказал о поставках бензина на независимые АЗС

Вице-премьер Новак рассказал о поставках бензина на независимые АЗС

Независимые автозаправки в России получают бензин, но пока не все. Эти АЗС будут обеспечиваться топливом в полном объеме по мере насыщения рынка.

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