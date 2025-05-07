Мосты, дороги и порты накроют «куполами безопасности»

Объекты транспортной инфраструктуры в России накроют «куполом безопасности». Для них рассчитают и установят специальные зоны, при пресечении которых любой беспилотный объект — не важно, воздушный, наземный или водный — будет расцениваться как вражеский и уничтожаться, в том числе с применением стрелкового оружия.