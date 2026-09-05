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Газета.ру

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Nature Materials: ток в материале отклоняется даже при "неправильном" магнитном поле

Nature Materials: ток в материале отклоняется даже при "неправильном" магнитном поле

Физики обнаружили новую разновидность эффекта Холла, который проявляется даже тогда, когда магнитное поле направлено вдоль материала, а не поперек него, как считалось необходимым почти полтора века.

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