А нужен ли берег турецкий? Плюсы и минусы появления российских портов и терминалов в иностранных государствах

Несмотря на существующие логистические проблемы с контейнерным оборотом внутри страны, когда из-за различный ограничений «ящики» скапливаются в том или ином терминале, потенциал для роста у сегмента перевозок таких грузов значительный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии