Путин через Шойгу сделал знаковый подарок Китаю: Заметили лишь единицы

Baidu: Россия по случаю Дня Победы преподнесла Китаю сюрприз через ШойгуВ издании Baidu обратили внимание, что за несколько дней до Парада Победы экс-министр обороны России Сергей Шойгу заговорил о возрастании напряжённости вокруг Тайваня.
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