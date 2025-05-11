Baidu: Россия по случаю Дня Победы преподнесла Китаю сюрприз через ШойгуВ издании Baidu обратили внимание, что за несколько дней до Парада Победы экс-министр обороны России Сергей Шойгу заговорил о возрастании напряжённости вокруг Тайваня.