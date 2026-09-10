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ТАСС

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Расчет "Бук-М3" "Центра" сбил высокоманевренную цель

Расчет "Бук-М3" "Центра" сбил высокоманевренную цель

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" зенитного ракетного соединения группировки войск "Центр" в ходе боевого дежурства обнаружили, захватили и уничтожили высокоманевренную аэродинамическую цель на добропольском направлении, прикрыв общевойсковые подразделения от средств воздушного нападения ВСУ.

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