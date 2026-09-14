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Царьград

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Пожар в многоэтажке на Берберовской в Ростове-на-Дону потушили на 10 кв. м

Пожар в многоэтажке на Берберовской в Ростове-на-Дону потушили на 10 кв. м

Пожар вспыхнул в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Берберовской в Ростове-на-Дону, 14 сентября.

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