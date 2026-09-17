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Царьград

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Минпромторг – ведомство особенное: И его главе сегодня исполнилось 40

Минпромторг – ведомство особенное: И его главе сегодня исполнилось 40

Сегодня исполняется 40 лет министру промышленности и торговли Антону Алиханову. По этому случаю высказался учредитель Царьграда Константин Малофеев.

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