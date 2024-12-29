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Нижегородская правда

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Нижегородские волонтёры поздравили с наступающим Новым годом пациентов областной детской больницы

Нижегородские волонтёры поздравили с наступающим Новым годом пациентов областной детской больницы

«Новогодние бригады» нижегородских «Волонтёров Победы» и «Волонтёров-медиков» организовали праздник для маленьких пациентов, находящихся на лечении в онкологическом и гематологическом отделениях Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ).

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