Нижегородские волонтёры поздравили с наступающим Новым годом пациентов областной детской больницы

«Новогодние бригады» нижегородских «Волонтёров Победы» и «Волонтёров-медиков» организовали праздник для маленьких пациентов, находящихся на лечении в онкологическом и гематологическом отделениях Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ).
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