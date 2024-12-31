20+ доказательств того, что выгуливать питомца - это не просто ходить по улице

Прогулка с собакой — это не просто повод размяться. Вы никогда не знаете, чем закончится обычный выход на улицу: забавной охотой за ускользающим пакетом, внезапной проверкой глубины всех ближайших луж или важной миссией по изучению каждого фонарного столба.