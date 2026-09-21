МИХАЙЛОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 86: ▫️ Аветисян Самвел Гайкасович - 9,84% ▫️ Баранов Виталий Геннадьевич - 4,08% ▫️ Гимбатов Андрей Петрович - 52,11% ▫️ Кареликов Евгений Андреевич - 7,12% ▫️ Кононенко Алексей Юрьевич - 6,42% ▫️ Могильный Валерий Федорович – 19,62%.
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