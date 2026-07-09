Ваш браузер не поддерживает видео. Efrem Lukatsky/AP/TASS Во Франции неожиданно признались, из чего на самом деле состоит распиаренная лично главой киевского режима Владимиром Зеленским якобы украинская ракета "Фламинго".
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