В российском Симферополе мигранты устроили массовую драку

Массовая драка произошла в Симферополе в районе под названием «Старый город». Видео «сходняка» разошлось по соцсетям, и МВД со Следкомом вынуждены были на него отреагировать, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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