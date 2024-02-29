Три удивительных «гена», из-за которых женщины живут в нищете

Natali Климова

А при чем тут мужчины и философы? Зарплаты назначает Минтруд. Да, это не справедливо, что женская зарплата меньше, так было всегда. Но привязывать это к теме взаимных отношений зачем? Хочет женщина заработать больше - найдет. И в дальнобойщицы пойдет, и откроет ИП и т д Это лично ее дело и к мужчинам никак не относится. Это ее выбор - быть прислугой или делом заняться и быть личностью.