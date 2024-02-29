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Три удивительных «гена», из-за которых женщины живут в нищете

Три удивительных «гена», из-за которых женщины живут в нищете

Пока мы тут кофе пьем да лясы точим, мужчины думают о нас не покладая мозгов. Один диванный философ, например, решил систематизировать все особенности, которые мешают женщинам много зарабатывать.

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Комментарии
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Ирина52
Еще одно доказательство, что музыки - коты (если смотреть оптимистически), или козлы (если смотреть реалистически...)
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17 час.
Елена
Ну, кое в чем он прав. 🤔
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15 час.
Natali Климова
А при чем тут мужчины и философы? Зарплаты назначает Минтруд. Да, это не справедливо, что женская зарплата меньше, так было всегда. Но привязывать это к теме взаимных отношений зачем? Хочет женщина заработать больше - найдет. И в дальнобойщицы пойдет, и откроет ИП и т д Это лично ее дело и к мужчинам никак не относится. Это ее выбор - быть прислугой или делом заняться и быть личностью.
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15 час.

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