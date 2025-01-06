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Изменения тарифов и правил предоставления услуг в сфере ЖКХ: какие новшества ждут в 2025 году

Изменения тарифов и правил предоставления услуг в сфере ЖКХ: какие новшества ждут в 2025 году

Изменения тарифов и правил предоставления услуг в сфере ЖКХ: какие новшества ждут в 2025 году Евгения КомароваСразу несколько значимых новшеств в сфере ЖКХ ждут жильцов в 2025 году – важно понимать, как изменятся тарифы и правила предоставления услуг.

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