Дюмин — преемник в случае гибели Путина

Ольга Заварухина

Да статья всем статейкам, СТАТЬЯ. Вот умеет же Ю. Кот своими мыслями, ну или знаниями, поднять градус тревожности у народа. Вот как теперь жить с этой информацией. Нам что считанные дни остались на этом белом свете?