Юрий Кот Вячеслав Александрович выдал новую порцию аналитики. Судя по всему, сегодня счёт идёт не на дни, а на часы по ситуации с Армагеддоном.
Дюмин — преемник в случае гибели Путина
Комментарии
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Владимир Ахтырченко
Мир держится не на пессимистах, и слава богу...
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1 час.
Ольга Заварухина
Да статья всем статейкам, СТАТЬЯ. Вот умеет же Ю. Кот своими мыслями, ну или знаниями, поднять градус тревожности у народа. Вот как теперь жить с этой информацией. Нам что считанные дни остались на этом белом свете?
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29 мин.
Lana_Borei Иванова
😀
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12 мин.
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