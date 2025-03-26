На 20-летнем ноутбуке Apple PowerBook G4 смогли запустить новейшую систему ИИ

Инженер-программист Эндрю Россиньол поделился в своем блоге результатами необычного эксперимента: ему удалось запустить генеративную модель искусственного интеллекта на ноутбуке PowerBook G4 2005 года выпуска.
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