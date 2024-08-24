Павлу Дурову грозит двадцать лет тюрьмы за пособничество терроризму и наркоторговлю

Арест миллиардера Павла Дурова французскими спецслужбами стал громкой новостью дня. Бизнесмен прибыл на частном джете в парижский аэропорт «Ле Бурже» около 20:00, вместе с ним находилась одна женщина и телохранитель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии