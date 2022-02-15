В Крыму провели учения с применением РСЗО «Ураган» и «Град»

Расчёты ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град» провели стрельбы по артиллерийским целям условного противника на полигоне Опук в Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа полковника Вадима Астафьева.