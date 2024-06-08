Кейн после 0:1 с Исландией: «Сборная Англии станет сильнее. Болейте за ребят, увидимся в Германии»

Форвард сборной Англии высказался после поражения от Исландии (0:1) в товарищеском матче. «Не так, как хотелось бы, но есть чему поучиться, и мы станем сильнее! Болейте за ребят и увидимся в Германии», – написал Кейн в соцсетях.