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Кейн после 0:1 с Исландией: «Сборная Англии станет сильнее. Болейте за ребят, увидимся в Германии»

Форвард сборной Англии высказался после поражения от Исландии (0:1) в товарищеском матче. «Не так, как хотелось бы, но есть чему поучиться, и мы станем сильнее! Болейте за ребят и увидимся в Германии», – написал Кейн в соцсетях.

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