Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Виталий Сорокин
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«Азовец»: После поражения украинцы пополнят русскую армию

«Азовец»: После поражения украинцы пополнят русскую армию

Украине необходимо снижать мобилизационный возраст, чтобы привлечь молодежь в армию Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил военный с позывным «Исток», бывший руководитель курса молодого бойца 3-й штурмовой бригады, сформированной из неонацистов запрещенного в РФ «Азова».

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Кастрюля на голове все еще напялена.....
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