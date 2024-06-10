Украине необходимо снижать мобилизационный возраст, чтобы привлечь молодежь в армию Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил военный с позывным «Исток», бывший руководитель курса молодого бойца 3-й штурмовой бригады, сформированной из неонацистов запрещенного в РФ «Азова».