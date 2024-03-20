Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал, когда проведёт бой с Чендлером

Известный ирландский боец смешанных единоборств и бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком дивизионах Конор Макгрегор рассказал, что его поединок с американцем Майклом Чендлером должен состояться летом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии