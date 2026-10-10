Bloomberg: жители 42 стран потеряли $442 млрд из-за интернет-мошенников с ИИ

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В 2025 году жители 42 стран мира лишились $442 млрд из-за интернет-мошенников, которые используют в своих преступлениях искусственный интеллект.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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