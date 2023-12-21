Разработчики Warhammer 40,000: Rogue Trader назвали любимые игры 2023 года — в список Owlcat Games попали Cyberpunk 2077 и Disco ElysiumРоссийская студия Owlcat Games, известная по Pathfinder: Kingmaker, Pathfinder: Wrath of the Righteous и недавней Warhammer 40,000: Rogue Trader в соцсети «ВКонтакте» опубликовала список лучших игр 2023 года по мнению своих сотрудников.