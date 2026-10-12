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Царьград

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Тищенко: Минск готов к диалогу с США, но без ущерба для РФ и КНР

Тищенко: Минск готов к диалогу с США, но без ущерба для РФ и КНР

Эксперт по нацбезопасности Александр Тищенко считает, что Минск может взаимодействовать с Вашингтоном только при условии учета белорусских интересов и отсутствия ущерба для отношений с Москвой и Пекином, а ключевым для республики является ослабление американских санкций.

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