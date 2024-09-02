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Китай

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Глава Народной партии Тайваня Кэ Вэньчжэ освобожден без залога

Тайбэй, 2 сентября /Синьхуа/ -- Председатель Народной партии Тайваня Кэ Вэньчжэ был освобожден без залога Тайбэйским районным судом рано утром в понедельник после того, как его вызвали на допрос в рамках расследования коррупционного дела, связанного со скандалом с одним из проектов недвижимости.

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