Спутниковые данные позволяют оценить влияние окружающей среды на здоровье мозга детей

В рамках исследования, опубликованного в журнале Nature Mental Health, группа ученых из трехинституционального Центра трансляционных исследований в области нейровизуализации и науки о данных (Центр TReNDS) в Джорджии и Новых световых технологий изучила влияние факторов окружающей среды на психическое здоровье и развитие мозга у детей.