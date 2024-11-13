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Спутниковые данные позволяют оценить влияние окружающей среды на здоровье мозга детей

Спутниковые данные позволяют оценить влияние окружающей среды на здоровье мозга детей

В рамках исследования, опубликованного в журнале Nature Mental Health, группа ученых из трехинституционального Центра трансляционных исследований в области нейровизуализации и науки о данных (Центр TReNDS) в Джорджии и Новых световых технологий изучила влияние факторов окружающей среды на психическое здоровье и развитие мозга у детей.

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