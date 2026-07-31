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Орловские новости

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Портрет ипотечных новостроек в регионах России в 2026 году

Портрет ипотечных новостроек в регионах России в 2026 году

Лидером по числу ипотечных сделок с новостройками стал Центральный федеральный округ с 25,6% всех кредитов, медианная стоимость квартир достигла 7,2 млн рублей, при этом однокомнатные квартиры преобладали в большинстве округов.

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