Портрет ипотечных новостроек в регионах России в 2026 году

Лидером по числу ипотечных сделок с новостройками стал Центральный федеральный округ с 25,6% всех кредитов, медианная стоимость квартир достигла 7,2 млн рублей, при этом однокомнатные квартиры преобладали в большинстве округов.
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