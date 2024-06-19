Председатель Следственного комитета запросил доклад о расследовании убийства ребёнка в Кемеровской области-Кузбассе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу в ходе поисковых мероприятий по уголовному делу, возбужденному по факту безвестного исчезновения 12-летней девочки в городе Топки (ст.
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