Mechanics VoiceOver анонсировала озвучку для игры Star Wars: Bounty Hunter 1 августа 2024 года сост...

Mechanics VoiceOver анонсировала озвучку для игры Star Wars: Bounty Hunter1 августа 2024 года состоялся релиз ремастера игры Star Wars: Bounty Hunter, которая посвящена злоключениям охотника за головами Джанго Фетта и вот теперь студия неофициальной локализации Mechanics VoiceOver анонсировала русскую локализацию для этой игры и… источник#VoiceOver.