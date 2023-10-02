Венгрия под угрозой исключения из НАТО: Украина находит способы борьбы

На Украине интересуются: существует ли механизм исключения Венгрии из НАТО? Как жаль, что устав НАТО не предусматривает исключения стран-членов, печалится бывший четырехкратный чемпион СССР по шахматам Александр Белявский в колонке для украинского портала "Высокий Замок".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии