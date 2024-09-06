Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • людмила бер
    Во все времена, а во время войн и кризисов, особенно, люди начинают гулять, как в последний раз.... на последние день..."Мобилизацию надо...
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Мощнейший прилёт по мостам. Прорвана оборона у Часова Яра, катастрофа в Покровске - котёл закрывается

Мощнейший прилёт по мостам. Прорвана оборона у Часова Яра, катастрофа в Покровске - котёл закрывается

По-настоящему долгожданная атака, которую просили многие - и эксперты, и военкоры, и даже простые граждане, - мощнейший прилёт по мостам.

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