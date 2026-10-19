Футбольный клуб «Марсель» в своём заявлении «решительно осуждает акты насилия и мародёрства». Представители клуба сообщили, что болельщики смогут посещать прочие официальные магазины клуба в Марселе до тех пор, пока не появится возможность возобновления работы пострадавшего магазина.