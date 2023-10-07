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Фигуристка Константинова показала свой макияж, опубликовав серию снимков

Фигуристка Константинова показала свой макияж, опубликовав серию снимков

Двукратная призерка первенства России среди юниоров по фигурному катанию Станислава Константинова в своем Instagram поделилась с подписчиками новыми фотографиями, на которых она показывает сделанный макияж.

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