Фигуристка Константинова показала свой макияж, опубликовав серию снимков

Двукратная призерка первенства России среди юниоров по фигурному катанию Станислава Константинова в своем Instagram поделилась с подписчиками новыми фотографиями, на которых она показывает сделанный макияж.
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