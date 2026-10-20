После атак на дата-центры «Яндекс» вернул рекламные инструменты: Директ снова работает почти в полном объёмеКомпания «Яндекс» 20 октября сообщила о восстановлении доступа к ключевым инструментам Директа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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