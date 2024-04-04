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Кроссоверу Nissan X-Trail вернули «внедорожную» версию N-Trek

Компания Nissan много лет не использовала специальную версию N-Trek в своем семейном кроссовере X-Trail, но спустя пять лет решила, что ему сильно недостает ее в конкуренции с Toyota RAV4, у которого есть вариант Adventure.

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