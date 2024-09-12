Steak Lovers
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Steak Lovers

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Гениальный праздничный салат на скорую руку: выручит, когда гости уже на пороге

Гениальный праздничный салат на скорую руку: выручит, когда гости уже на пороге

Почти все крабовые салаты готовятся долго, но «Аленка» — удачное исключение из этого правила. Салат делается на скорую руку и получается очень сытным, он выручит, когда гости уже пришли, или семье просто захотелось чего-то вкусного и необычного.

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