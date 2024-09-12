Гениальный праздничный салат на скорую руку: выручит, когда гости уже на пороге

Почти все крабовые салаты готовятся долго, но «Аленка» — удачное исключение из этого правила. Салат делается на скорую руку и получается очень сытным, он выручит, когда гости уже пришли, или семье просто захотелось чего-то вкусного и необычного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии