Вышли всё таки на самих себя.... не иначе как по ошибке

В Орске заместитель прокурора, замешанный в скандале с «паленкой», лишился работы. Его жене принадлежит склад, где хранился поддельный алкоголь Бочки со спиртосодержащей жидкостью, обнаружеенные на одном из складов ТЗБ По данным, полученным ORSK.