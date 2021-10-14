Театр абсурда

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Вышли всё таки на самих себя.... не иначе как по ошибке

Вышли всё таки на самих себя.... не иначе как по ошибке

В Орске заместитель прокурора, замешанный в скандале с «паленкой», лишился работы. Его жене принадлежит склад, где хранился поддельный алкоголь Бочки со спиртосодержащей жидкостью, обнаружеенные на одном из складов ТЗБ По данным, полученным ORSK.

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