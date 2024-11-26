Знаменитая регулировщица Великой Победы Лиманская скончалась в возрасте 100 лет

РИА Новости/Сергей Пятаков Мария Филипповна Лиманская, знаменитая на весь мир Бранденбургская Мадонна, скончалась в возрасте 100 лет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор саратовской области Роман Бусаргин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии