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Знаменитая регулировщица Великой Победы Лиманская скончалась в возрасте 100 лет

Знаменитая регулировщица Великой Победы Лиманская скончалась в возрасте 100 лет

РИА Новости/Сергей Пятаков Мария Филипповна Лиманская, знаменитая на весь мир Бранденбургская Мадонна, скончалась в возрасте 100 лет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор саратовской области Роман Бусаргин.

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ЭА
Эльдар Алиев
🙏🇷🇺💐💐💐💐Вечная Слава Героям Царство Небесное 🙏🙏🙏
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