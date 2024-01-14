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Православные верующие празднуют 14 января Обрезание Господне

Обрезание Господне напоминает об одном из важнейших событий в земной жизни Иисуса Христа, которое стало доказательством того, что он был живым человеком из плоти и крови.

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Комментарии
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Betahon
Не хочу быть бестактным, но хотя  &quot;он был живым человеком из плоти и крови&quot;, у нас, славян,  тоже были Сварог(главный), Перун, Ярило...Причем за несколько тысячелетий раньше и нормальные без сионской крови, не обрезанные...Зачем?!🤔
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18 час.
Андрей Бородин
В суровом климате севера, можно и отморозить. Это не жаркий юг. Тут другая гигиена.
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16 час.

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