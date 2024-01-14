Православные верующие празднуют 14 января Обрезание Господне

Betahon

Не хочу быть бестактным, но хотя "он был живым человеком из плоти и крови", у нас, славян, тоже были Сварог(главный), Перун, Ярило...Причем за несколько тысячелетий раньше и нормальные без сионской крови, не обрезанные...Зачем?!🤔