Обрезание Господне напоминает об одном из важнейших событий в земной жизни Иисуса Христа, которое стало доказательством того, что он был живым человеком из плоти и крови.
Православные верующие празднуют 14 января Обрезание Господне
Комментарии
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Betahon
Не хочу быть бестактным, но хотя "он был живым человеком из плоти и крови", у нас, славян, тоже были Сварог(главный), Перун, Ярило...Причем за несколько тысячелетий раньше и нормальные без сионской крови, не обрезанные...Зачем?!🤔
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18 час.
Андрей Бородин
В суровом климате севера, можно и отморозить. Это не жаркий юг. Тут другая гигиена.
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16 час.
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