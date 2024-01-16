В России ввели звание «Заслуженный работник местного самоуправления»

Указ опубликован 16 января на портале правовой информации.фото: kremlin.ru--> Президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает новое почётное звание — «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».
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