Уволенный из-за доноса кот Сергей сменит место работы

Уволенный из продуктового магазина Зеленоградска из-за доноса кот Сергей нашел новое место работы. Поскольку из-за санитарных норм он никак не может вернуться в магазин, сотрудники владеющей им компании подготовили для кота новую комфортную и безопасную должность в офисе.
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