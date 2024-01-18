Уволенный из-за доноса кот Сергей сменит место работы

Уволенный из продуктового магазина Зеленоградска из-за доноса кот Сергей нашел новое место работы. Поскольку из-за санитарных норм он никак не может вернуться в магазин, сотрудники владеющей им компании подготовили для кота новую комфортную и безопасную должность в офисе.