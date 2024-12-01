Фигурант дела о бронежилетах для армии пошел на сделку со следствием

Фигурант уголовного дела о некачественных бронежилетах для ВС РФ Вячеслав Портянников заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и признал свою вину, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.
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