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Фигурант дела о бронежилетах для армии пошел на сделку со следствием

Фигурант дела о бронежилетах для армии пошел на сделку со следствием

Фигурант уголовного дела о некачественных бронежилетах для ВС РФ Вячеслав Портянников заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и признал свою вину, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

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