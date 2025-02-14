Кеннеди-младший назвал население США самым больным в мире

Граждане США имеют самый высокий уровень заболеваемости среди всех жителей мира. Об этом 14 февраля в эфире телеканала Fox News заявил новый министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший.
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