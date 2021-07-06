Что было до большого взрыва?

Что вызвало возникновение Вселенной? Первопричина должна быть особенной, считают ученые. Но если приписывать начало всего Большому взрыву, напрашивается вопрос: а что было до этого? Автор предлагает увлекательное рассуждение о начале времен.
Что вызвало возникновение Вселенной? Первопричина должна быть особенной, считают ученые. Но если приписывать начало всего Большому взрыву, напрашивается вопрос: а что было до этого? Автор предлагает увлекательное рассуждение о начале времен.
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