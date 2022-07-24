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Это лучшая из объявленных комплектаций: Lada Vesta NG Luxe получила обогреваемый кожаный руль, камеру заднего вида и глубокую тонировку

Это лучшая из объявленных комплектаций: Lada Vesta NG Luxe получила обогреваемый кожаный руль, камеру заднего вида и глубокую тонировку

АвтоВАЗ доработал конструкцию Lada Vesta NG: в автомобиле установили улучшенный обогрев лобового стекла Ещё одной версией новой Lada Vesta NG, которая будет предложена покупателям уже на следующей неделе, станет комплектация под названием Luxe.

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