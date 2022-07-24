Это лучшая из объявленных комплектаций: Lada Vesta NG Luxe получила обогреваемый кожаный руль, камеру заднего вида и глубокую тонировку

АвтоВАЗ доработал конструкцию Lada Vesta NG: в автомобиле установили улучшенный обогрев лобового стекла Ещё одной версией новой Lada Vesta NG, которая будет предложена покупателям уже на следующей неделе, станет комплектация под названием Luxe.
АвтоВАЗ доработал конструкцию Lada Vesta NG: в автомобиле установили улучшенный обогрев лобового стекла Ещё одной версией новой Lada Vesta NG, которая будет предложена покупателям уже на следующей неделе, станет комплектация под названием Luxe.
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